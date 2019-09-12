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Havza'da İlköğretim Haftası kutlandı

27 dakika önce

Havza ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Havza'da İlköğretim Haftası kutlandı, System.String[]

Havza ilçesinde İlköğretim Haftası kutlandı.

Mehmetçik Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam tarafından çelenk konuldu.

İstiklal İlkokulu'nda devam eden kutlamada konuşan Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, yeni eğitim öğretim yılına buruk bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Sağlam, "Dün bir kardeşimizi, bir öğretmenimizi ebediyete uğurlamanın hüznünü yaşamaktayız. Ayhan Erkılıc öğretmenize ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Öğrenmenin önemine değinen Sağlam, sözlerine şöyle devam etti:

"Çocuklarımız bizlere emanettir ve onların en iyi şekilde yetişmesi için fedakarca çalışacağız. Eğitim tek tarafı bir olay değil, ailelerimizin de eğitim sürecinde bizlere destek olması çok önemli. Yaşadığımız coğrafya ve zamanda ülkemizin geleceği için başta biz öğretmenler geleceğimiz için çok çalışmalıyız. Eğitim işi nesil yetiştirme işidir." dedi.

Sağlam yeni eğitim öğretim yılın tüm meslektaşlarına ve öğrencilere hayırlı olmasını temenni etti.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan Hacivat Karagöz gösterisi ve halk oyunları sahnelendi ve şiirler okundu.

Programın sonunda 4. Sınıf öğrencileri 1. Sınıf öğrencilerine hoş geldin çiçeği verirken Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve diğer katılımcılar, "Her Öğrenci Bir Fidandır" Projesi kapsamında birinci sınıf öğrencilerine fidan dağıttı.

Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:46 Kaynak: AA
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