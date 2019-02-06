Havza'da İşaret Dili Kursları Devam Ediyor

Havza Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Havza Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar ile ilçede 11'inci işaret dili kursu açıldı.

Havza Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Havza Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar ile ilçede 11'inci işaret dili kursu açıldı.



Belediye Başkanı Murat İkiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, işitme engelli vatandaşlar için farkındalık oluşturmak, destek ve iletişimi artırmak için kursların devam ettiğini söyledi.



Talep geldikçe kursları açmaya devam edeceklerini belirten İkiz, şöyle devam etti:



"Kurslara özellikle kamu çalışanları ilgi gösteriyor. Öncelikli amacımız işitme engelli vatandaşlar için farkındalık oluşturmak, destek ile iletişimi arttırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek. Çalışmalarımızda bizlere destek veren Havza Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne teşekkür ederim."



Havza Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi yetkilisi Ramazan Kaya ise açılan kurslardan yaklaşık 270 kişinin sertifika aldığını aktararak, "Talep geldiği sürece işaret dili kursu açmaya devam edeceğiz. Yine bu kurslarımızın yanı sıra engelli kardeşlerimizi sosyal hayata kazandırmak adına el beceri kurslarımız da yoğun şekilde devam etmekte." diye konuştu.

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