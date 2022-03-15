Havza'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Son Dakika
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Havza'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

15.03.2022 16:14
Havza'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

Havza ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Havza ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Havza 25 Mayıs Ortaokulu tarafından okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü İbrahim İşleyen, 12 Mart'ta yapılacak programın hava muhalefeti neden ile bugün yapılabildiğini belirtti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından gösteriler sunuldu, sinevizyon gösterimleri yapıldı.

Programın sonunda İstiklal Marşı'nı En Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkan Vekili Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak ve Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam tarafından verildi.

Programa, protokol üyeleri ile okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Son Dakika


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