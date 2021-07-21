Havza'da jandarma ekipleri drone destekli uygulama yaptı - Son Dakika

Sürücülerin ve ailelerinin bayramlarını kutlayan jandarma ekipleri sürücülere ve araç içerindekilere kolonya ve bayram şekeri ikramında bulundu.

Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları bir an olsun dinmedi! Eşi, "Beni hiç üzmedin, hakkım helal olsun" diyerek feryat etti