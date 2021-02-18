Havza'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Havza'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi

Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri görev yaptıkları bölgelerde sokak hayvanlarına yiyecek verdi.

Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri görev yaptıkları bölgelerde sokak hayvanlarına yiyecek verdi. İlçede halkın mal ve can güvenliğini sağlamak için yol kontrollerine devam eden jandarma ekipleri, kış lastiği takmayan ve zincir bulundurmayan sürücüleri uyardı. Görevlerini sürdürürken sokak hayvanlarını unutmayan ekipler, sokak hayvanları ve yaban hayvanları için belirli noktalara yem bıraktı.???????

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı

Bright Osayi-Samuel'den Mesut Özil ve Emre Belözoğlu itirafları: F.Bahçe'yi tercih etmemde etkili oldular

Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı

Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği

Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama

Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu

Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş