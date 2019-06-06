Son Dakika Haberleri: Havza'da jandarmadan "drone"lu trafik denetimi
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Havza'da jandarmadan "drone"lu trafik denetimi

9 dakika önce

Samsun'un Havza ilçesinde jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinde yoğunlaşan trafik akışını "drone" da kullanarak denetledi.

Havza'da jandarmadan
Samsun'un Havza ilçesinde jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı tatilinde yoğunlaşan trafik akışını "drone" da kullanarak denetledi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Ramazan Bayramı tatili süresinde vatandaşların sağlıklı şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla denetimlerine devam ediyor.
Bu kapsamda Havza- Vezirköprü kara yolu İmircik kavşağında havadan drone ile trafik denetimi yapıldı.
Denetimlerde hız ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri kullanımı ve evrak denetimi yapılarak, sürücüler emniyet kemeri kullanmaları ve aşırı hız yapmamaları konularında uyarıldı.
Uygulamada, sürücü ve yolculara çikolata ikramında bulunularak bayramları kutlanırken, araçlarda bulunan çocuklara "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" projesi kapsamında sürücü seyahat karnesi verildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:18 Kaynak: AA
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