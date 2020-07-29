Havza'da jandarmadan dronelu trafik denetimi - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde jandarma ekipleri, Kurban Bayramı öncesi yoğunlaşan trafik akışını drone kullanarak denetledi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri ile asayiş ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü uygulamada, Kurban Bayramı öncesi ve tatili süresinde vatandaşların sağlıklı şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Havza- Vezirköprü kara yolu İmircik kavşağında havadan drone ile trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde hız ihlali, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri kullanımı ve evrak denetimi yapılarak, sürücülere uyarı broşürü dağıtıldı.

Uygulamada ayrıca, jandarma asayiş ekiplerince genel bilgi taraması yapılarak, maske ve sosyal mesafe ile pandemi tedbirlerine uymaları gerektiği hatırlatıldı.