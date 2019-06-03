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Havza'da kabristan ziyareti

1 saat önce

Samsun'un Havza ilçesinde Ramazan Bayramı arifesi dolayısıyla mezarlığı ziyaret eden Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, vatandaşlarla da bayramlaştı.

Havza'da kabristan ziyareti, System.String[]
Samsun'un Havza ilçesinde Ramazan Bayramı arifesi dolayısıyla mezarlığı ziyaret eden Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, vatandaşlarla da bayramlaştı.
Havza Belediyesince düzenlenen program kapsamında ilçe mezarlığında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.
Kur'an okunmasının ardından Özdemir ve Belediye Meclis üyeleri, şehitlikleri ziyaret ederek şehit yakınları ve kabristan ziyaretine gelen vatandaşlarla sohbet etti, bayramlaştı.
Programda, kabristanlığa gelenlere Havza Belediyesince gül suyu ikram edildi.
Özdemir, belediye olarak bayram boyunca ilgili birimlerin görev başında olacağını belirterek, "Havza Belediyesi olarak bayram boyunca halkımızın huzuru için her türlü tedbiri aldık. Zabıta ve temizlik işleri şefliğimiz bayram boyunca görevlerinin başında olacak. Bu vesileyle tüm İslam aleminin, ülkemizin ve Havzalı hemşirelerimizin Ramazan Bayramı'nı kutlarım." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:21 Kaynak: AA
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