Havza'da kadın futbol takımı kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Havza'da kadın futbol takımı kuruldu

22.02.2022 16:33
Havza'da kadın futbol takımı kuruldu

Havza'da, 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" müsabakalarına katılmak amacıyla kadın futbol takımı oluşturuldu.

Havza'da, 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" müsabakalarına katılmak amacıyla kadın futbol takımı oluşturuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla organize edilen turnuvaya katılım sağlanması için Havza Kaymakamlığı, Belediye ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle "Havza Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kız Futbol Takımı" adıyla kadın futbol takımı da oluşturuldu.

Kadın futbol takımı, antrenör Mustafa Aksu eşliğinde Mehmet Ali Şahin Spor Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakam Cengiz Nayman, turnuva ile mahalle futbolunun heyecan ve saflığını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek tüm çocuklara yaymanın amaçlandığını belirterek, "Havza'da kızlar ve erkekler olmak üzere iki takım oluşturuldu. Turnuvaya katılmak ve ilçede kadın futboluna destek vermek adına Havza'nın ilk kız futbol takımı kurulmuş oldu." dedi.

Takımı kurduklarında birçok kız çocuğunun futbolla ilgilendiğini fark ettiklerini anlatan Nayman, "İnşallah ilçemizde kalıcı ve adından söz ettirecek bir futbol takımı kurmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eminim ki Havza kadın futbol takımımız profesyonelleştikçe ülke kadın futboluna birçok sporcu yetiştireceğiz. Bu turnuvadan kızlarımızdan tek beklentimiz, iyi futbolla takım olma bilincini kazanmalarıdır." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
'Mahallede maç var' etkinliği başladı 'Mahallede maç var' etkinliği başladı 23 Nisan Futbol Turnuvası'nda İzmir müsabakaları başladı 23 Nisan Futbol Turnuvası'nda İzmir müsabakaları başladı

Hisarcık, 23 Nisan, Futbol, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da kadın futbol takımı kuruldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:32 Seyhan Soylu'dan yeni iddialar: Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir
16:25 Kim askeri olarak daha güçlü? Rusya mı, Ukrayna mı?
16:13 Kiev'de savaş hali başladı! İnsanlar evlerini elden çıkarıyor! Bankalardaki paralar çekiliyor
16:13 Üç Kız Kardeş bu akşam başlıyor! Türkan, Dönüş ve Derya'nın hayatları nasıl değişecek?
16:09 Masada bu kez Aliyev var! Savaş gerilimi öncesi iki lider uzun masada buluştu, sıcak bir görüntü sergiledi
16:08 Ata binmek istedi! Sert tekme darbesiyle neye uğradığını şaşırdı
16:06 Mustafa Denizli siyah beyaz renklere geri dönüyor!
15:57 Putin "doğal gaz" sopası göstermişti! İngiltere dinlemedi! 5 Rus bankasına yaptırım
15:54 Putin aba altından "gaz" sopasını gösterdi: Yaptırımlar olmaması dünyanın yararına olur!
15:47 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra kendisini aldatan Yıldırım'ı affedecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 16:39:28. #1.12#
SON DAKİKA: Havza'da kadın futbol takımı kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement