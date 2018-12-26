Son Dakika Haberleri: Havza'da Kadın Hayvanseverler Platform Kurdu

Havza'da Kadın Hayvanseverler Platform Kurdu

1 saat önce

Samsun'un Havza ilçesinde kadın hayvanseverler, sokak hayvanlarına yardım için platform kurma kararı aldı.

Havza'da Kadın Hayvanseverler Platform Kurdu, System.String[]
Samsun'un Havza ilçesinde kadın hayvanseverler, sokak hayvanlarına yardım için platform kurma kararı aldı.

İlçede yaşayan bazı hayvanseverler, özel bir tesiste bir araya gelerek, doğa ve hayvan haklarını korumak amacıyla Havzalı Kadın Hayvanseverler Platformu'nu kurdu.

Toplantıda platform başkanlığına Şiple Tunç, yönetim kuruluna ise Hazel Öztürk, Şermin Ceylan, Gökçe Teber, Aleyna Karsavul ve İlayda Tekbıyık getirildi.

Tunç, sokak hayvanlarına yardım ve hayvan haklarının korunması yönünde daha koordineli, daha örgütlü ve daha sonuç alıcı çalışmalar yapmak için platform oluşturma kararı aldıklarını söyledi.

İlçede birçok köpek ve kedinin sokakta yaşadığına işaret eden Tunç, "Doğada insanlar kadar yaşam hakkı bulunan bu hayvanlar kış aylarında yiyecek bulamamaktadır. Duyarlı vatandaşlarımızla ilk adımımızı attık. Doğaya duyarlı, hayvan sevgisi besleyen herkese ulaşmayı amaçlıyoruz. Hayvanseverler olarak gönüllülük esasına dayalı birlikte hareket edip, sivil toplum kuruluşlarımız ve resmi dairelerimizle koordineli şekilde çalışacağız. Gerekli sayıya ulaştığımızda da dernekleşeceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:04 Kaynak: AA

Gökçe, Samsun, Havza, Güncel
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