Havza'da kadına şiddete karşı farkındalık çalışması - Son Dakika

Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Havza Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Birimi Amirliği ile Havza İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kadına karşı şiddete yönelik farkındalık çalışması yapıldı.

Farkındalık çalışması kapsamında ilçe sebze pazarı girişinde stant açılarak kadınlara yönelik bilgilendirmesi ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımı yapıldı.

Sosyal Hizmet Merkezi görevlileri, polis ve jandarma tarafından standı ziyaret eden kadınlara broşür dağıtılarak, KADES'in cep telefonlarına kurulması, kayıt oluşturulması, kullanılması, ihbar aşaması ve müdahale süreci hakkında bilgi aktarıldı.

Havza Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Necla Sezen Mutlu Güvendi, kadına karşı şiddet sorununun cezai ve idari takiple tek taraflı çözülemeyeceğini vurgulayarak, "Şiddete karşı eğitimi küçük yaşta çocuklarımıza vermeliyiz ve bu bilinçle çocuklarımızı yetiştirmeliyiz. Bizim inancımız kadına saygıyı emreder. Öyle ki, 'Cennet annelerin ayaklarının altındır' diyecek kadar değer verir. Geldiğimiz noktada kadına karşı şiddet haberi olmayan günümüz yok. Bizler bu işin peşini bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Kadına el kaldıran kim olursa olsun kınıyoruz ve bu sorunun bir an evvel nihayete ermesini diliyorum." dedi.