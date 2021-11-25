Havza'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Nayman, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, toplumda kadına karşı şiddetin önüne geçilmesinin olmazsa olmazının eğitim olduğunu söyledi.

Kadına karşı şiddete karşı cezai ve idari olarak üzerlerine düşeni hassasiyetle yaptıklarını vurgulayan Nayman, "Bu konunun hem kanuni hem ahlaki yönden sıkı takipçisiyiz. Şiddetin her türlüsü kötüdür. İnsanlık barış, kardeşlik ve huzur istiyorsa, cennet kimin ayaklarının altındaysa ona olması gereken saygıyı, hürmeti göstermek durumunda. Kurumlar olarak halkımızda konu ile ilgili olarak farkındalık oluşturacak çalışmalarımıza ağırlık vermeliyiz. Kadın Destek Uygulamasının (KADES) bayanlarımıza tanıtılması şiddetin önlenmesi için önemli." dedi.

Daha sonra Havza Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü çalışanları tarafından Kadına Yönelik Şiddet Mücadele Koordinasyon Planı'nın sunumu yapıldı.

Toplantıda KADES uygulaması, elektronik kelepçe, şiddet uygulayana yönelik alınacak tedbir kararlarının uygulanması, aile içi ve kadına karşı şiddet olayların kayıt ve risk formu, kadın konukevi açılması, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Birimi (ADM) tanıtımın yapılması ve farkındalık çalışması, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) kapasitesinin artırılması, polis ve jandarma birimlerinin kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerinin kapasitelerinin artırılması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı'nın daha sık toplanması konuları görüşüldü.

Havza Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen toplantıya İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu ve Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt katıldı.