Havza'da erkeklere yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi - Son Dakika
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Havza'da erkeklere yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

23.09.2022 14:18
Havza'da erkeklere yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi

Havza'da kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık eğitimi kapsamında 3 camide erkeklere yönelik eğitim ve broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Havza'da kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık eğitimi kapsamında 3 camide erkeklere yönelik eğitim ve broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokolle "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı" kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadelede 5 milyon erkeğe farkındalık eğitimi verilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Orta Cami, Aksu Camisi ve Bekdiğin Mahallesi Camisi'nde erkeklere yönelik eğitim ve broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Birimi, İlçe Sosyal Hizmetler Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden görevlilerin yer aldığı çalışmada cuma namazı öncesi yaklaşık 1100 kişiye Kadın Destek Uygulaması (KADES), Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), kadına karşı şiddette yapılması gerekenler gibi konularda bilgi verildi.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da erkeklere yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Havza'da erkeklere yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi - Son Dakika
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