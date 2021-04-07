Havza'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden muhtar Ali Zengin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Havza'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden muhtar Ali Zengin son yolculuğuna uğurlandı

07.04.2021 14:13
Havza'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden muhtar Ali Zengin son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Samsun'un Havza ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Ağcamahmut Mahallesi Muhtarı Ali Zengin'in cenazesi toprağa verildi.

Samsun'un Havza ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Ağcamahmut Mahallesi Muhtarı Ali Zengin'in cenazesi toprağa verildi.

Evde rahatsızlanması üzerine Havza Devlet Hastanesine başvuran 46 yaşındaki Zengin'in kalp krizi geçirdiği belirendi. Zengin, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Zengin'in cenazesi, Ağcamahmut Mahalle Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, CHP İlçe Başkanı Halil Alkan, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ile vatandaşlar katıldı.

Evli ve iki çocuk babası Zengin'in iki dönemdir muhtarlık yaptığı öğrenildi.

Kalp Krizi, Hisarcık, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden muhtar Ali Zengin son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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