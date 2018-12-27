Havza'da Kan Bağışı Kampanyası
1 saat önce
Havza ilçesinde Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kampanyada 83 ünite kan bağışı alındı.
Havza
ilçesinde Türk Kızılayı
tarafından düzenlenen kampanyada 83 ünite kan bağışı alındı.
Türk Kızılayı tarafından yürütülen "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da kan bağışı otobüsü ile kan bağışları kabul edildi.
Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan kan bağış otobüsünde üç gün boyunca 83 ünite kan bağışı toplandı.
Kan bağışında bulunanlara ikramlar yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:01 Kaynak: AA
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