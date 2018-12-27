Son Dakika Haberleri: Havza'da Kan Bağışı Kampanyası

Havza'da Kan Bağışı Kampanyası

1 saat önce

Havza ilçesinde Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kampanyada 83 ünite kan bağışı alındı.

Havza'da Kan Bağışı Kampanyası, System.String[]
Havza ilçesinde Türk Kızılayı tarafından düzenlenen kampanyada 83 ünite kan bağışı alındı.

Türk Kızılayı tarafından yürütülen "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da kan bağışı otobüsü ile kan bağışları kabul edildi.

Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan kan bağış otobüsünde üç gün boyunca 83 ünite kan bağışı toplandı.

Kan bağışında bulunanlara ikramlar yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:01 Kaynak: AA

Türk Kızılayı, Havza, Güncel
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