Havza'da kan bağışı kampanyası

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 103 ünite kan bağışı alındı.

Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 103 ünite kan bağışı alındı.

Türk Kızılay tarafından yürütülen "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da kan bağışı otobüsü ile kan bağışları kabul edildi.

Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan kan bağışı otobüsünde üç gün boyunca 103 ünite kan bağışı toplandı.

Kan bağışında bulunanlara Kızılay sodası ve tatlı ikramında bulunuldu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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