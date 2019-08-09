Son Dakika Haberleri: Havza'da kan bağışı kampanyası
Son Dakika Güncel Haber

Havza'da kan bağışı kampanyası

1 saat önce

Havza ilçesinde, Türk Kızılayı Samsun Kan Merkezi tarafından düzenlenen kampanyada 78 ünite kan bağışı toplandı.

Havza'da kan bağışı kampanyası, System.String[]
Havza ilçesinde, Türk Kızılayı Samsun Kan Merkezi tarafından düzenlenen kampanyada 78 ünite kan bağışı toplandı.
Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan kan bağışı otobüsünde 3 gün boyunca, vatandaşlar tarafında 78 ünite kan bağışında bulunuldu.
Öte yandan, Türk Kızılayı'na 10 kez kan bağışında bulunan Dündar Karaoğlu ve Şerif Kaya'ya bronz madalyaları ve beratları takdim edildi.
Kan bağışında bulunanlara Kızılay sodası ve tatlı ikramı yapıldı.
Türk Kızılayı, Samsun, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 kadının sokak ortasındaki eş kavgası kameraya yansıdı
Meclisteki 4 partiden ABD'ye Gülen'i "İade edin" çağrısı Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu Bakan Kurum'dan depremzedelere müjde: 250 konut yapacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 17:58:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havza'da kan bağışı kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]