Havza'da kan bağışı kampanyası
57 dakika önce
Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 85 ünite kan bağışı alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:48 Kaynak: AA
Samsun'un Havza ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 85 ünite kan bağışı alındı.
Türk Kızılay tarafından yürütülen "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Havza'da kan bağışı otobüsü ile kan bağışları kabul edildi.
Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan kan bağışı otobüsünde üç gün boyunca 85 ünite kan bağışı toplandı.
Kan bağışında bulunanlara Kızılay sodası ve tatlı ikramında bulunuldu.
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