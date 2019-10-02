Havza'da kan bağışı kampanyası
1 saat önce
Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 57 ünite kan bağışı alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:08 Kaynak: AA
Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 57 ünite kan bağışı alındı.
Türk Kızılayı tarafından yürütülen "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında kan bağışı otobüsü ilçeye geldi.
Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan kan bağışı otobüsünde iki gün boyunca 57 ünite kan bağışı toplandı.
Kan bağışında bulunanlara Kızılay sodası ve tatlı ikramında bulunuldu.
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