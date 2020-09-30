Havza'da kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 60 ünite kan bağışı alındı.
Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında koronavirüs nedeniyle azalan kan stoklarını tamamlamak ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Havza'da kan bağışı otobüsüyle bağış kabul edildi.
Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırılan otobüste iki gün boyunca 60 ünite kan bağışı toplandı.
Kan bağışında bulunanlara Kızılay sodası ve tatlı ikramında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 09:21 - Kaynak: AA
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