Havza'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Havza'da kar yağışı etkili oldu
6 saat önce
Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:06 Kaynak: AA
Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Uzun süredir yağışın olmadığı Havza'da gece saatlerinde başlayan kar etkili oluyor.
İlçe merkezinde 5 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı.
Havza Belediyesinden yapılan açıklamada ise ekiplerin herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği belirtildi.
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