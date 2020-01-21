Havza'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Uzun süredir yağışın olmadığı Havza'da gece saatlerinde başlayan kar etkili oluyor.

İlçe merkezinde 5 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı.

Havza Belediyesinden yapılan açıklamada ise ekiplerin herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği belirtildi.