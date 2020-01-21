Havza'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Havza'da kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

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Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Uzun süredir yağışın olmadığı Havza'da gece saatlerinde başlayan kar etkili oluyor.

İlçe merkezinde 5 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı.

Havza Belediyesinden yapılan açıklamada ise ekiplerin herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklediği belirtildi.

Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:06 Kaynak: AA
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