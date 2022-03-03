Havza'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle ilçe merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilen ilçede Havza Belediyesi tarafından karla mücadele çalışması başlatıldı.

Belediye ekipleri tarafından hastane ve huzurevi yolu, ana cadde ile ana arterlerde tuzlama ve kar temizleme çalışmasına başlandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kaldırımlarda kar temizliği çalışması yürütüyor.