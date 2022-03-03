Havza'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Havza'da kar yağışı etkili oluyor

03.03.2022 10:48
Havza'da kar yağışı etkili oluyor

Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Samsun'un Havza ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.

Dün akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle ilçe merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilen ilçede Havza Belediyesi tarafından karla mücadele çalışması başlatıldı.

Belediye ekipleri tarafından hastane ve huzurevi yolu, ana cadde ile ana arterlerde tuzlama ve kar temizleme çalışmasına başlandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kaldırımlarda kar temizliği çalışması yürütüyor.

YORUMLAR
500
Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor Samsun'da 9 ilçede kar nedeniyle eğitime ara verildi Samsun'da 9 ilçede kar nedeniyle eğitime ara verildi

Samsun, Havza, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika
10:50 3 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 876 lira seviyesinden işlem görüyor
10:49 Alkolün dozunu fazla kaçıran Jose Sosa alkol şişesini saklayamadı, Özlem Yıldız'la yakalandı!
10:39 1 milyon Ukraynalı mülteci Avrupa'ya dağıldı!
10:28 Toplu mezarlar Rus askerinin cansız bedeni ile doluyor!
10:24 Kiracıların beklediği zam oranı belli oldu! Ev sahipleri en fazla yüzde 25,98 zam yapabilecek
10:22 Rusların ele geçirdiği Kherson şehri "Ukrayna'nın dünyaya açılan kapısı" olarak biliniyor
10:19 Manchester United Löw'ü yanında görmek istiyor! Fenerbahçe bu durumda ne yapıyor?
10:15 Isparta'da kabus geri dönüyor: Kar geldi, elektrikler gitti! Muhtar, mahalleliyi tellere kar topu atmaya çağırdı
10:06 Son dakika: şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı! TÜFE yüzde 4,81 yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 54,44'e çıktı
10:03 Baba olmaya hazırlanan Selahattin Paşalı, hamile sevgilisi Lara Tümen ile poz verdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 10:58:33. #1.11#
SON DAKİKA: Havza'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement