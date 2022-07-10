Havza'da kasap ve şarküterilerde kıyma mesaisi başladı

Havza ilçesinde Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kasap ve şarküterilerde kıyma mesaisi başladı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde yaşanan kurban kesim telaşının ardından bayramın ikinci gününden itibaren vatandaşlar, kurban etinin bir bölümünü kıyma çektirmek için kasapların yolunu tuttu.

Kıymanın kilogramını 4 ila 5 liradan çekildiği kasap ve şarküterilerde kuyruk oluştu.

Kasap dükkanı işleten İbrahim Çil, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu sene de kasapların kıyma çektirmek isteyen vatandaşlarla dolduğunu söyledi.

Kendisi gibi ilçede birçok kasapta yoğunluk yaşandığını belirten Çil, "Vatandaşların kıyma çektirmek için getirdiği et poşetleri sırada bekliyor. Kıyma çekilecek etin en az 24 saat dinlenmesi gerekiyor. O zaman kıyma daha güzel oluyor." dedi.

Fatih Şen ise dünden bu yana kıyma çekmeye başladıklarını anlatarak, "Bayram süresinde yaklaşık 4-5 ton kıyma çekeriz. Bu sene havalar çok sıcak gidiyor, o yüzden ilk günden kıyma çekmeye başladık." diye konuştu.