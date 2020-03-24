Havza'da kenevir ekimi için üç kadın çiftçi başvuruda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havza'da kenevir ekimi için üç kadın çiftçi başvuruda bulundu - Son Dakika

Havza'da kenevir ekimi için üç kadın çiftçi başvuruda bulundu

6 saat önce

Samsun'un Havza ilçesinde kurulacak kenevir işleme fabrikasına destek olmak amacıyla üç kadın çiftçi, kenevir ekimi yapmak için tarım ve orman müdürlüğüne başvurdu.

Havza'da kenevir ekimi için üç kadın çiftçi başvuruda bulundu, System.String[]

Samsun'un Havza ilçesinde kurulacak kenevir işleme fabrikasına destek olmak amacıyla üç kadın çiftçi, kenevir ekimi yapmak için tarım ve orman müdürlüğüne başvurdu.

İlçede kenevir işleme fabrikası kurmak için yer tahsisi yapılması üzerine Havza Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleri ile kenevir ekiminin sağlanması için çalışma başlatıldı.

İlçede toplam 28,5 dekar alanda kenevir üretimi yapmak için Havza İlk Kıvılcım Kadın Üretici Kooperatifi üyesi Şehri Altınışık Dilek, Songül Kalpak ve Meryem Tural, çalışmalara destek vermek amacıyla kenevir ekimi için müracaatta bulundu.

Kadın çiftçilerden ikisi ile bir araya gelen Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erkan Acar, üreticilere teşekkür etti.

İlçede kurulacak kenevir işleme fabrikası projesine Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında onay geldiğini bildiren Acar, " Türkiye'de ilk kenevir işleme fabrikası ilçemize kurulacak. Şahsım adına ben de 30 dönüm arazimizi kenevir ekimi için ayırdım. Fabrika ilçemizde kurulacaksa mutlaka ham maddesinin de Havza'da üretilmesi gerekmektedir. Bizlere de düşen bu işletmeyi desteklemektir." dedi.

Kadın çiftçileri kutlayan Acar, ayrıca Ağcamahmut Mahallesi Muhtarı Ali Zengin'in de 10 dönüm kenevir ekimi için müracaat yaptığını ifade etti.

Dilek de buğday ekili tarlalarını bozarak kenevir ekimine yöneldiklerini dile getirdi.

Kalpak da üzerlerine düşeni yaparak kenevire sahip çıkmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kenevir, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:56 Kaynak: AA

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