Havza'da kenevir toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Havza'da kenevir toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Havza'da sanayiciler ile çiftçilere kenevir ekimi ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Havza'da kenevir toplantısı düzenlendi, System.String[]

Havza'da sanayiciler ile çiftçilere kenevir ekimi ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Toplantı Salonu'nda, Havza Organize Sanayi Bölgesinde kenevir işleme tesisi kuracak Murat Kocaballı ve Yelda Kutsal, kenevir ekimini anlattı.

Murat Kocaballı, tesis üretime geçtiğinde üreticiye alım garantisi vereceklerini söyledi.

Kaymakam Metin Yılmaz, kenevir işleme tesisinin hem bölge çiftçisi hem de istihdam açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Havza OSB'ye kurulacak fabrika işlem yapmak için kenevir alımı yapacak, bunu istiyoruz ki Havzalı üreticiden alsın, Havzalı üretici kazansın, kenevir tıbbi ve kompozit olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Ayrıca bu tesis istihdama katkı sağlayacak." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de Havza'nın toprak yapısının kenevir ekimi için uygun olduğuna işaret etti.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar da kenevir ekiminin bölgeye ekonomik katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Kenevir, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:42 Kaynak: AA
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