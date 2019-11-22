Son Dakika Haberleri: Havza'da Kıbrıs gazilerine berat ve madalya verildi
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Havza'da Kıbrıs gazilerine berat ve madalya verildi

6 saat önce

Kıbrıs Harekatı'na katılıp gazilik unvanı elde eden Havzalı gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen madalya ve berat törenle takdim edildi.

Havza'da Kıbrıs gazilerine berat ve madalya verildi, System.String[]

Kıbrıs Harekatı'na katılıp gazilik unvanı elde eden Havzalı gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen madalya ve berat törenle takdim edildi.

Havza Kaymakamlığında düzenlenen törende Kaymakam Metin Yılmaz, gazilerin toplumda saygın bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda Mehmetçiğin tarihte önemli bir kahramanlık örneği gösterdiğine işaret eden Yılmaz, "Türk askeri sadece Türklerin değil, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumun yanındadır. Bu vesile ile tüm şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Kıbrıs gazisi Erdal Çelik ve Ömer Cam'a madalya ve beratı takdim edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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