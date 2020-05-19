Havza'da kısıtlamanın son gününde Başkan Özdemir'den teşekkür - Son Dakika

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçede kısıtlama kararına halkın büyük oranda uyduğu belirterek Havzalılara teşekkür etti.



İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde boş kalan sokaklarda Havza Belediyesi tarafından ilaçlama ve denetimlere aralıksız devam edildi. Havza Belediyesi çalışmaları kapsamında Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde sokakların boş kalması üzerine Memduhiye ve Sondaj Mahallelerinde ot ilaçlaması yapıldı.



Öte yandan Zabıta Müdürü Erhan Demir'in koordinesinde Zabıta ekiplerinin yürüttüğü denetim çalışmalarında ramazan pidesi satışı yapan araçlar, market, manav ve tatlı satışı yapılan iş yerleri denetledi. Yapılan denetimlerde ürünlerin son kullanım tarihleri kontrol edilirken, manav ve marketlerin saat 16.00'da kapatılması, maske ve eldiven kullanımı gibi konularda uyarılarda bulunuldu. Veteriner Hizmetleri birimi tarafından da belirli noktalarda sokak hayvanları besleme noktaları oluşturularak mama ve su bırakıldı.



Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yapmış olduğu açıklamada sokağa çıkma yasağına Havza genelinde uyulduğunu ifade ederek, "Halkımıza evlerinde kaldıkları için teşekkür ediyorum. Temizlik İşlerimiz ile Zabıta Müdürlüğümüz çalışmalarına ve denetimlerine aralıksız devam edecek. Unutmayalım yapılan her şey halkımızın sağlığı için. Havza'da sokağa çıkma yasağına uyma oranı oldukça yüksek. Teşekkürler Havza. Bu vesile ile tüm halkımızın Kadir Gecesi'ni kutlar, Kadir Gecesi'nin İslam alemi ve milletimize hayırlar getirmesini temi ederim. Yine bu mübarek günde 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan ve Milli Mücadele'yi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız için canlarından geçmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ebediyete intikal etmiş gazilerimize ailelerine sabırlar, hayattaki gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim" dedi. - SAMSUN