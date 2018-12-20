Son Dakika Haberleri: Havza'da Kitap Okuma Etkinliği

Havza'da Kitap Okuma Etkinliği

2 saat önce

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Samsun İçin Okuma Vakti" projesi kapsamında Havza'da kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Havza'da Kitap Okuma Etkinliği, System.String[]
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Samsun İçin Okuma Vakti" projesi kapsamında Havza'da kitap okuma etkinliği düzenlendi.

İstiklal İlkokulu ile Havza İmam Hatip Ortaokulunda 620 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte Kaymakam Metin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, protokol üyeleri, okul müdürleri ve öğrenciler, bir saat kitap okudu.

Etkinlik öncesi öğrenciler ile bir süre sohbet eden Yılmaz, okumanın hayat boyu devam edecek bir süreç olduğunu vurguladı.

Yılmaz, "Sizlerin güzel ve başarılı bir geleceğin yanı sıra düşünce ve hayal dünyanızı geliştirerek gelişiminize katkıda bulunacak kitap okuma alışkanlığını pekiştirerek, kitapları hayatınızdaki önemli bir rehber haline getireceğinize yürekten inanıyorum. Kitap okumak, yemek yemek gibi temel ihtiyaçlarımızın arasında yer almalı." dedi.

Sağlam da İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan oğlu Mustafa Yusuf Sağlam ile kitap okudu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:13 Kaynak: AA

Havza, Eğitim
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'nin Merak Ettiği Elif Öğretmen Olayı ile İlgili Mahkeme Kararını Verdi Öğrencisiyle İlişkiye Giren Öğretmenin Avukatlarından Pes Dedirten Talep

Gözlüklerini Atan Melih Gökçek, Yeni İmajını Sosyal Medyadan Paylaştı Son Dakika! ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararına Putin'den İlk Yorum: Henüz Bir Emare Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:24:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havza'da Kitap Okuma Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]