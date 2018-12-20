İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Samsun
İçin Okuma Vakti" projesi kapsamında Havza
'da kitap okuma etkinliği düzenlendi.
İstiklal İlkokulu ile Havza İmam Hatip Ortaokulunda 620 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte Kaymakam Metin Yılmaz
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, protokol üyeleri, okul müdürleri ve öğrenciler, bir saat kitap okudu.
Etkinlik öncesi öğrenciler ile bir süre sohbet eden Yılmaz, okumanın hayat boyu devam edecek bir süreç olduğunu vurguladı.
Yılmaz, "Sizlerin güzel ve başarılı bir geleceğin yanı sıra düşünce ve hayal dünyanızı geliştirerek gelişiminize katkıda bulunacak kitap okuma alışkanlığını pekiştirerek, kitapları hayatınızdaki önemli bir rehber haline getireceğinize yürekten inanıyorum. Kitap okumak, yemek yemek gibi temel ihtiyaçlarımızın arasında yer almalı." dedi.
Sağlam da İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan oğlu Mustafa Yusuf
Sağlam ile kitap okudu.