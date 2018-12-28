İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Samsun
İçin Okuma Vakti" projesi kapsamında Havza
'da kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Şehit Besim Kazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde 280 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte Kaymakam Metin Yılmaz
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, protokol üyeleri, okul müdürleri ve öğrenciler bir saat kitap okudu.
Etkinlik öncesi öğrenciler ile bir süre sohbet eden Yılmaz, okumanın hayat boyu devam edecek bir süreç olduğunu vurguladı.
Yılmaz, "Okullarımızda insanın hayat boyu devam edecek olan öğrenme sürecinin bir parçası olarak bizlerin birinci önceliği eğitim ve kitaptır. Çünkü en önemli yatırımın geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız olduğunu düşünüyoruz. Amacımız ilçemizde bu konuda bir farkındalık oluşturmaktır. Daha kültürlü, daha bilinçli, sınavlarda daha başarılı bir Havza için biz de okumak ve okutmak istiyoruz." dedi.
Yılmaz, kitap okuma etkinliklerini her hafta bir başka okulda sürdüreceklerini kaydetti.