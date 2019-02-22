Son Dakika Haberleri: Havza'da Kitap Okuma Etkinliği

Havza'da Kitap Okuma Etkinliği

29 dakika önce

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Samsun İçin Okuma Vakti" projesi kapsamında Havza'da kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Havza'da Kitap Okuma Etkinliği, System.String[]
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Samsun İçin Okuma Vakti" projesi kapsamında Havza'da kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Çakıralan Yatılı Bölge Ortaokulu ve Çakıralan İmam Hatip Ortaokulunda 325 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, protokol üyeleri, okul müdürleri ve öğrenciler, bir saat kitap okudu.

Etkinlik öncesi öğrencilerle sohbet eden Sağlam, okumanın hayat boyu devam edecek bir süreç olduğunu vurguladı.

Sağlam, "Sizlerin güzel ve başarılı bir geleceğinizin olacağının yanı sıra düşünce ve hayal dünyanızı geliştirerek gelişiminize katkıda bulunacak kitap okuma alışkanlığını pekiştirerek, kitapları hayatınızdaki önemli bir rehber haline getireceğinize yürekten inanıyorum. Kitap okumak, yemek yemek gibi temel ihtiyaçlarımızın arasında yer almalı." dedi.

Sağlam, okuma etkinliklerini eğitim öğretim yılının ilk döneminde ilçe merkezindeki okullarda gerçekleştirdiklerini, ikinci yarıda ise etkinliği kırsal mahallelerde sürdürdüklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:53 Kaynak: AA

Havza, Güncel
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