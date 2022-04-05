Havza'da kitap tahlil buluşma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Havza'da kitap tahlil buluşma etkinliği düzenlendi

05.04.2022 14:12
Havza'da kitap tahlil buluşma etkinliği düzenlendi

Genç Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen tarafından "Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi" kapsamında Havza Fen Lisesi'nde kitap tahlil buluşma etkinliği gerçekleştirildi.

Genç Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen tarafından "Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi" kapsamında Havza Fen Lisesi'nde kitap tahlil buluşma etkinliği gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Havza Fen Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" adlı eseri incelendi.

Etkinliğe katılan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilcisi Numan Kurt da öğrencilerle kitabın analizini yaparak, yorumlarını dile getirdi.

Özdemir, kurumlar arası birlikte çalışma kültürünün neticesinde başlatılan projede olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Göreve geldiğimiz günden itibaren eğitim kurumlarıyla iç içe yönetim anlayışıyla çalışmaktayız. Okuyan insan, düşünen ve düşündüğünü uygulamaya koyabilen insandır. Bu konuda farkındalık oluşturmak adına bu tür projeler önemli." dedi.

Sağlam da proje ile gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını anlatarak, "Projenin diğer amacı ise okuduğu kitabı yorumlayabilen bir kuşak oluşturmak. Gördüğüm kadarıyla proje meyvelerini vermeye başladı. Öğrencilerimiz okudukları kitabı oldukça iyi yorumlamış ve tahlil etmişler." diye konuştu.

Kurt ise programa katılanlara teşekkür ederek, "Sendika olarak sadece üyelerimizin kazanımları için değil, ülkemizin geleceği için de çalışmaktayız. Bu projemiz de gençlerimize yönelik önem verdiğimiz bir proje." ifadesini kullandı.

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Genç Memur Sen, Eğitim Bir Sen, Kitap, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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