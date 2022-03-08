Havza'da Kitapları Konuşturan Kadınlar Projesi sona erdi - Son Dakika
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Havza'da Kitapları Konuşturan Kadınlar Projesi sona erdi

08.03.2022 16:13
Havza'da Kitapları Konuşturan Kadınlar Projesi sona erdi

Havza'da 100. Yıl İlkokulu tarafından uygulamaya konulan Kitapları Konuşturan Kadınlar Projesi tamamlandı.

Havza'da 100. Yıl İlkokulu tarafından uygulamaya konulan Kitapları Konuşturan Kadınlar Projesi tamamlandı.

Öğrenci velisi kadınların hem çocuklarının hem de kendi kişisel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla katılımcıların 10 kişisel gelişim kitabı okuduğu ve çeşitli çalışmalarla yürütülen Kitapları Konuşturan Kadınlar Projesi, sona erdi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, 100. Yıl İlkokulu kütüphanesinde düzenlenen kapanış programında, kitap okumanın önemli olduğunu ama çocuk için rol model olan annenin okuyan bir anne olmasının daha fazla önem taşıdığını söyledi.

Toplumun temel taşı olan annelerin kendilerini geliştirmeleri toplumun daha sağlam yetişmesi anlamına geldiğine işaret eden Sağlam, "Bu vesile ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutlarım. Projeye katılan tüm velilerimize ve projeye emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Programın son bölümünde Sağlam ilei okul müdürü Hakan Aydın ve diğer katılımcılar, projeye katılan kadınlara katılım sertifikaları ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil verdi.

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milli eğitim bakanlığı, Dünya Kadınlar Günü, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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