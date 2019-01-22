Havza'da Köpek Zehirlenmesi İddiası

Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan Şermin Ceylan isimli vatandaş, Zeytin isimli köpeğinin zehirlenerek öldürüldüğünü, Pablo isimli köpeğinin de zehirlenerek kaçırıldığını iddia ederek, sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olunmasını istedi.

Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan Şermin Ceylan isimli vatandaş, Zeytin isimli köpeğinin zehirlenerek öldürüldüğünü, Pablo isimli köpeğinin de zehirlenerek kaçırıldığını iddia ederek, sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olunmasını istedi.



Olay 18 Ocak'ta Samsun'un Havza ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Zeytin isimli köpek zehirli yiyecekle zehirlendikten sonra ağzından köpükler gelerek can verdi. Pablo isimli köpek de zehirlendikten sonra kaçırıldı. Sokak hayvanlarını sahiplenip onlara karne çıkartan, kısırlaştıran ve açılarını yaptıran Şermin Ceylan, sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olunması gerektiğini ifade etti.



Köpeklerinin kimseye bir zararı olmadığını belirten Şermin Ceylan, "2018 Nisan ayından itibaren Havza Çay Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Zeytin isimli zehirlenen köpeğimiz de o zamanlarda yanımıza geldi. Dişi olduğunu fark edince kısırlaştırdık, aşısını yaptık, karnesini çıkarttık. Köpeğimizi beslemek için apartmanımızın çevresine yuva yaptık. Sonra sokaktan başka bir köpek daha geldi, ona da ayrı bir yuva yaparak orada beslemeye başladık. Bu ayın 18'inde Zeytin zehirlenirken, diğer beyaz köpeğimiz de zincirinden sökülerek kaybolmuş. Sokak hayvanlarını zehirliyorlar, işkence yapıyorlar. Köpeğimiz ağzından köpük çıkmış bir şekilde yerde yatıyordu. Kaybolan köpeğimizi de zehirleyip, orada ölmesin diye götürdüklerini düşünüyorum. Bizim hayvanlarımızı telef ettiler, bizim canımız yandı bari diğer hayvanseverlerin canı yanmasın. Sokak hayvanları için bir şeyler yapılsın istiyorum" dedi. - SAMSUN

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