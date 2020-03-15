Havza'da korona virüsü mesaisi - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde korona virüsü ile mücadele kapsamında belediye ekipleri tarafından gece dezenfeksiyon çalışmalarına başlandı. Kaplıcalarda da dezenfeksiyon ve ilaçlama yapıldı.



Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ekibi tarafından korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde kaplıca ve umuma açık yerlerde gece boyunca dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekip tarafından talep gelen resmi kurum ve kuruluşlarda da dezenfeksiyon çalışması yapıldığı, dezenfeksiyonun özellikle park, bahçe ve umuma açık alanlarda gece çalışılarak yoğunlukla yürütüleceği belirtildi. Ayrıca yeteri kadar dezenfeksiyonun stokta bulunduğu ve dezenfeksiyon çalışmalarının devam edeceği kaydedildi. - SAMSUN