Havza'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Havza Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 1- 3 Mayıs günleri ilçede araçlar ile ekmek satışı yapacak ekmek fırınlarına maske dağıtıldı.

Havza Belediyesi Temizlik İşler Müdürü Zeki Kurt tarafından yapılan dağıtımda, fırın işletmecilerine maske ve eldiven takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Koronavirüs bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Havza Belediyesi tarafından mahallelerde dezenfeksiyon çalışması da devam ediyor.