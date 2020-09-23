Havza'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Havza'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Samsun'un Havza ilçesinde yenip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Havza'da Kovid-19 denetimi yapıldı, System.String[]

Samsun'un Havza ilçesinde yenip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İlçe Sağlık Müdürü Nevin Vural, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nizamettin Boyacı, Zabıta Müdürü Erhan Demir ile Emniyet ve Zabıta mensuplarının katılımıyla "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla denetim yapıldı.

Havza Şehirlerarası Otogarını ziyaret eden Yılmaz ve beraberindekiler, esnafla sohbet ederek maske kullanımı, sosyal mesafe ve uyulması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması ile ilgili yazıhane işletmecilerinden bilgi aldı, minibüs sürücüleri ve yolcular ile sohbet ederek kurallara uyulması, sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

Havza Küçük Sanayi Sitesinde de denetimde bulunan Yılmaz'a Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin tarafından bilgi verildi.

Vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Yılmaz, bir kişiye, "Maskeyi sürekli takıyor musunuz?" diye sordu. Bunun üzerine bu kişi, "Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenleri kastederek, "Gidenleri gördükçe maske takmaya başladık." ifadesini kullandı.

Yılmaz da, "Keşke gidenleri görmeden maskeleri taksaydınız. Bugün geldiğimiz noktada vaka sayılarında artış yaşanmazdı. Kendiniz ve sevdikleriniz için mutlaka maske takın." dedi.

Sanayi sitesinde marangoz atölyesi işletmecisi Aydoğan Başer ise müşterilerini dükkanın dışında konuk ettiklerini, çok zorunlu olmadıkça atölyeye almadıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Özdemir de salgının başından itibaren halkın sağlığı için çalışmalara ara verilmeden devam edildiğini vurgulayarak, "Devletimizin her kurumu üzerine düşeni fazlası ile yapmakta zaten. Bizler sizler için çalışıyoruz, sizlerde bizleri kurallara uyarak destekleyin." diye konuştu.

Sebahattin Özdemir, Komiser, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

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