Havza'da Kovid-19 nedeniyle ölen öğretmen görev yaptığı okulda anıldı - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde yeni kip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden öğretmen için görev yaptığı okulda saygı programı düzenlendi.

Havza Vakıfbak Atatürk Ortaokulu'nda görev yapan 33 yıllık sosyal bilgiler öğretmeni Feridun Çalışkan'ın bir süre önce Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesi dolayısıyla görev yaptığı okulda anma programı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, burada yaptığı konuşmada, çok değerli bir eğitim neferini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Kimi zaman "Ağabey" diye hitap ettiği 23 yıllık bir bilgi birikimi kaybettiklerini belirten Sağlam, "Kovid-19 yakınlarımızdan, uzaklarımızdan, eşimizden, dostumuzdan ve akrabalarımızdan canlar almaya devam ediyor. Kaybımızın üzüntüsünü en az ailesi kadar yaşıyoruz. Bundan birkaç ay önced e yine bir arkadaşımızı Kovid-19 sebebiyle kaybettik. Rabbim kendisine rahmet eylesin, ailesine sabırlar versin. Yetiştirmiş olduğu öğrenciler ile Feridun Çalışkan öğretmenimiz ülkesine hizmet etmeye devam edecek. Nur içerisinde yatsın." dedi.

Okul müdürü Fikret Yavuz da Çalışkan'ın gerek okul gerekse öğrenciler arasında sevilen bir kişi olduğunu dile getirerek, "Pandemi nedeniyle yaşamını yitirmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Anısını Havza'da yetiştirdiği öğrencileri yaşatacaktır. Programımız sonunda anı defterine duygu ve düşüncelerimizi yazarak oluşturulan bu defteri ailesine teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çalışkanın ailesi ile mesai arkadaşlarının katıldığı program, Kur'an okunup dua edilmesinin ardından anı defterine mesai arkadaşları tarafından duygu ve düşüncelerinin yazılmasıyla son buldu.