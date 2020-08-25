Havza'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Havza Belediyesi yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında denetim ve tedbirleri artırdı.

Zabıta ekipleri, ilçe pazarlarının giriş, çıkışlarında maske denetimi yaptı, ateş ölçtü. Ekipler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve tezgahlardaki ürünlere dokunmamaları konusunda uyardı.

İlçe merkezinde tekstil atölyesinde de maske denetimi yapıldı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir denetimlerin ve uygulamaların artarak devam edeceğini vurgulayarak, "Bizim derdimiz halkımızın sağlığını korumak. Bunun için çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. Halkımızdan ricamız gerekli olmadıkça kalabalık ortamlara girmemeleri, girmek zorunda kaldıklarında ise maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları. Lütfen kurallara uyalım ve bu sıkıntıdan bir an evvel kurtulalım." dedi.