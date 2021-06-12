Havza'da Küçük Sanayi Sitesi'nin altyapı ve yollarını yenileme çalışmaları başladı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Havza Belediyesi iş birliğinde Havza Küçük Sanayi Sitesi'nin altyapı ve yollarının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Ekonomik ömrünü tamamlayan altyapının yenilenmesi, bozulan sanayi içi yolların sıcak asfalt kaplanması ve yağmur suyu hattının yenilenmesi için çalışma yürütülüyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Madeni İşler Odası Başkanı Cesur Şahin ile esnafı da ziyaret etti.

Özdemir, yapılan çalışma ile sanayi sitesinin daha güvenli hale geleceğini belirterek, "Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile başlattığımız çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamayı hedeflemekteyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir'e ilçemize verdiği desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Sanayi esnafımıza ve Havza'mıza hayırlı olsun." dedi.

Şahin de çalışmadan dolayı sanayi esnafının mutlu olduğunu dile getirerek, "Esnafımız adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir ve Havza Belediye Başkanı Sayın Sebahattin Özdemir'e teşekkür ediyorum. İnşallah kısa süre içerisinde sanayi sitemiz güzel bir hal alacak." ifadesini kullandı.