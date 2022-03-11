Havza'da kurulan kız futbol takımının kulüpleşmesi için çalışma yapılıyor - Son Dakika
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Havza'da kurulan kız futbol takımının kulüpleşmesi için çalışma yapılıyor

11.03.2022 15:34
Havza'da kurulan kız futbol takımının kulüpleşmesi için çalışma yapılıyor

TBMM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan turnuvalarına katılmak için oluşturulan Havza GSM kız futbol takımının kulüpleşmesi için çalışmalara başlandı.

TBMM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan turnuvalarına katılmak için oluşturulan Havza GSM kız futbol takımının kulüpleşmesi için çalışmalara başlandı.

"Mahallede Maç Var" turnuvasına katılmak için futbol oynamayı seven kızlardan kurulu takımın kulüp çatısı altında altyapısının oluşturulması amacıyla Havza Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Uzun, spor uzmanı Ali Şerif Akkaya, antrenör Mustafa Aksu ve sporcu velileri, Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Nayman, Havza'da futbola ilgi duyan kızların heveslerinin yarım kalmaması gerektiği belirterek, "Bünyesinde birçok branşı bir arada bulunduracak kulüp çatısı altında her türlü ihtiyaçlarının karşılanacak bir yapılanmaya gitmemiz faydalı olacak. Kızlarımızın futbol oynamalarına zemin hazırlayarak bu konuda her türlü desteğin kendilerine sağlanacağız." dedi.

Özdemir de kurulan takımın kadın futbol alanındaki altyapı eksikliğini dolduracak, sporcu gençler yetiştirecek bir yapıya dönüşmesine gereken desteği vereceklerini dile getirdi.

Uzun da ilçenin ilk kadın futbol takımın çok kısa sürede oluşturulduğunu anlatarak, "Bu süreçte gördük ki kadın futboluna ilgi beklediğimizden fazla. İlk defa yeşil sahalara adım atan kızlarımız oynadıkları futbolla beğeni topladı. Turnuva bitti fakat kızlarımızın bu heveslerinin yarım kalmaması için oluşturulan bu takımın kulüpleşerek devam etmesi için çaba göstermekteyiz." diye konuştu.

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milli eğitim bakanlığı, 23 Nisan, Futbol, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da kurulan kız futbol takımının kulüpleşmesi için çalışma yapılıyor - Son Dakika


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