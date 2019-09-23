Havza'da kuşburnu marmelatı yapımına başlandı

Havza ilçesinde kış hazırlığı olarak kuşburnu marmelatı yapımına başlandı.

Kış hazırlığı yapan kadınlardan Hülya Yolcu, bölgede yetişen ve c vitamini deposu olarak bilinen kuşburnunu marmelat yaparak değerlendirdiklerini söyledi.

Kuşburnu marmelatının yapımının önceden daha zor olduğuna işaret eden Yolcu, " Suluova'da, Merzifon'da kuşburnu sıkan imalathanelerde kaynattığımız kuşburnuları sıktırıp elekten geçirtiyoruz ve kuşburnuları püre haline getiriyoruz. Sonra ölçek başı 7 kilo kadar şeker katıp yaklaşık 4 saat kadar kaynatıyoruz. Burada dikkat edilecek nokta kuşburnunu sürekli olarak karıştırmak ve dibinin yanmasını engellemek. Yoksa tüm emek boşa gider. Kuşburnu pişince sıcak sıcak kavanozlara koyup kışın tüketiyoruz. Bir kısmını da eşe dosta ve çocuklara gönderiyoruz." dedi.

Birkaç gün sonra da şeker pancar hasadı ile birlikte pekmez yapacaklarını söyleyen Sevnur Şimşek ise "Şu an piyasada kuşburnu marmeladının kilosu 15 ila 20 lira. Kendimiz yaptığımız için maliyet düşük oluyor. Bizleri yorsa da bu şekilde ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Ayrıca kendi ellerimiz ile hazırladığımız ürünleri güven içinde tüketiyoruz. Birkaç güne kadar salça ve pekmezimizi de hazırlamış oluruz." diye konuştu.