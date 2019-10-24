Son Dakika Haberleri: Havza'da "Kütüphane Konuşmaları" etkinliği
Son Dakika Güncel Havza'da 'Kütüphane Konuşmaları' etkinliği

Havza'da "Kütüphane Konuşmaları" etkinliği

1 saat önce

Samsun Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "Kütüphane Konuşmaları" Havza İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Havza'da

Samsun Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "Kütüphane Konuşmaları" Havza İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dr. Öğr. Üyesi Bekir Şakir Konyalı katıldı.

"Niçin Okumalı, Ne Okumalı, Nasıl Okumalı?" konulu sunumunda Konyalı, kitap okumanın önemi, kitap seçimi, okuma teknikleri hakkında bilgiler vererek, "Hem iç, hem de dış dünyamızı aydınlatmanın en temel yolu kitap okumaktan geçer. Okumak bir tür yüzleşmektir." dedi.

Etkinliğe, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İl Kültür Müdürü Adnan İpekdal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Samsun Valiliği, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:24 Kaynak: AA
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