Samsun Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "Kütüphane Konuşmaları" etkinliğinin Havza'da ikincisi İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.
Etkinliğe, konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Çıkla katıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Ömer Pamuk'un açış konuşmasının ardından Çıkla, "Kitaba Dair" konulu sunumun yaptı.
Çıkla, kitap okumanın önemi, kitap seçimi, kitap okumanın kazanımları hakkında bilgi vererek kitap tavsiyelerinde bulundu.
Programın sonunda Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Çıkla'ya semaver hediye etti.
Kaymakam Yılmaz, "Kütüphane Konuşmaları" etkinliğinin insanların ufukunu açması bakımında önemli olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
Etkinliğe, Kaymakam Metin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.