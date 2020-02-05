Havza'da "Kütüphane Konuşmaları" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havza'da 'Kütüphane Konuşmaları' etkinliği - Son Dakika

Havza'da "Kütüphane Konuşmaları" etkinliği

6 saat önce

Samsun Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "Kütüphane Konuşmaları" etkinliğinin Havza'da dördüncüsü İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Havza'da

Samsun Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "Kütüphane Konuşmaları" etkinliğinin Havza'da dördüncüsü İlçe Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa katıldı.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, programda yaptığı konuşmada etkinliğin iki temel amacı olduğuna değindi.

"Birinci amacımız halkımıza kütüphaneleri tanıtmak, kütüphaneleri daha işlevsel hale getirmek ve kütüphanelerin sadece emanet kitap alınıp verilen bir yer olmadığını halkımıza göstermek." diyen İpekdal, "Diğer bir amacımız ise akademik camia ile halkın buluşmasını sağlamak. İl merkezlerinde bu buluşmalar farklı şekiller ile gerçekleşiyor fakat ilçelerimizde halkımız bu imkanları pek yakalayamıyor. Kütüphane buluşmalarımız haziran ayı sonuna kadar devam edecek." ifadesinde bulundu.

Daha sonra Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa, "Samsun'da Arkeoloji ve Kültür Mirası" sunumu yaptı.

Etkinliğe, Kaymakam Metin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Samsun Valiliği, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:26 Kaynak: AA
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