Havza'da "Kütüphane Konuşmaları"nın beşincisi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havza'da 'Kütüphane Konuşmaları'nın beşincisi yapıldı - Son Dakika

Havza'da "Kütüphane Konuşmaları"nın beşincisi yapıldı

6 saat önce

Samsun Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "Kütüphane Konuşmaları" etkinliğinin Havza'da beşincisi, gerçekleştirildi.

Havza'da

Samsun Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "Kütüphane Konuşmaları" etkinliğinin Havza'da beşincisi, gerçekleştirildi.

İlçe Halk Kütüphanesindeki etkinliğe konuşmacı olarak Samsun Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Uğur Karadeniz katıldı.

Karadeniz, "İslam sanatları estetiği" başlıklı sunumunda, klasik İslam düşüncesi ve sanatının bölünmez bir bütünlükte olduğu belirterek, "İslam estetiğinde güzellik, icat edilebilecek edilgen bir unsur değil, mevcut olan, sanatkarı tarafından keşfedilmeyi, sezilmeyi bekleyen, öznenin dışında ondan bağımsız bir kavramdır. İslam düşüncesinde sanat da doğrudan ahlakın bir parçası olarak kabul görür. Bu düşüncede güzel olan iyidir, iyi olan tabi olarak güzeldir anlayışı hakimdir." dedi.

Etkinliğe Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu ile protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Samsun Valiliği, Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:14 Kaynak: AA
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