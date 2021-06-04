Havza'da LGS için yürütülen hazırlıklar devam ediyor - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak sınavlar için hazırlıklar sürüyor.

LGS öncesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam başkanlığında sınavların yapılacağı okulların idarecilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda sınav güvenliği, uygulanacak kurallar, Kovid-19 salgını kapsamında alınacak tedbirler ele alındı.

Sağlam, 6 Haziran Pazar günü gerçekleşecek 2021 LGS sınavına 13 okulda 47 salonda 527 öğrencinin gireceğini söyledi.

Tüm okullarda hijyen çalışmalarına başladıklarını belirten Sağlam, her öğrenciye sınav girişinde 2 maske verileceğini aktardı.

Velilerin sınav günü okul bahçesine alınmayacağına işaret eden Sağlam, "Öğrencilerimiz sosyal mesafe kuralına göre okul bahçesine, ardından görevli rehber öğretmenlerinin eşliğinde sınıflarına alınacak. Sınıflarımızda sosyal mesafeye göre uygun oturma planlaması yapılacak. Taşımalı ve yatılı öğrencilerimizin sınav merkezlerine ulaşımını sağlamak adına gerekli tedbirler alındı. Öğretmenlerimiz için maske, eldiven ve yüz siperlikleri sınavların yapılacağı okullara teslim edildi." dedi.

İki oturum halinde yapılacak LGS sınavının ilk oturumun saat 9.30'da başlayacağını ve 75 dakika süreceğini, ikinci oturumun ise saat 11.00'de başlayıp 80 dakika süreceğini anlatan Sağlam, "Öğrencilerimiz sınavın başlamasında 15 dakika önce salonlara alınacak. Öğrencilerimiz sınava gelirken sadece kimliklerinin yanlarında getirmeleri yeterli. Sınav giriş belgeleri masalarında hazır olacak. Bütün öğrencilere başarılar dilerim." diye konuştu.

Toplantının ardından Sağlam ile şube müdürleri Hüsamettin Elmas, Eyüp Yayla ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Numan Kurt, okullarda devam eden hazırlıkları inceledi.