Son Dakika Haberleri: Havza'da Lisede Yangın Tatbikatı

Havza'da Lisede Yangın Tatbikatı

58 dakika önce

Havza Anadolu İmam Hatip Lisesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Havza'da Lisede Yangın Tatbikatı, System.String[]
Havza Anadolu İmam Hatip Lisesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliği iş birliğiyle yapılan tatbikatta, itfaiye çavuşu Murat Yılmaz ve eğitmen Haşim Sancak tarafından öğrencilere yangın, yangına müdahale, yangında yapılacaklar, yangın söndürme tüpü kullanma, 110 Yangın İhbar hattının kullanımı hakkında bilgi verildi.

Eğitimin ardından yangın alarmı çalınarak öğrencilerin okuldan tahliyesi yapıldı ve senaryo gereği üçüncü katta mahsur kalan bir öğrenci, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Tatbikatta yangın tüpü kullanılması ve yangının nasıl söndürüldüğü de öğrencilere uygulamalı olarak gösterildi.

Okul müdürü Yakup Yüksel, tatbikatların öğrencilerin ve personelin olağanüstü şartlara sürekli hazır bulunmaları, bu tür durumlarda nasıl davranacaklarını bilmeleri açısından önemli olduğuna işaret ederek, "Öğrencilerimizin hayatın her anında karşılarına çıkabilecek yangın karşısında hazır olmaları adına bu tür eğitimlerimiz devam edecek. Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza Bölge İtfaiye Grup Amirliğine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:52 Kaynak: AA

İtfaiye, Havza, Güncel
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