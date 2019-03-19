Havza'da Liseler Arası Gençlik Koşusu Düzenledi

Havza'da, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a gelişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında liseler arası gençlik koşusu düzenledi.

Havza'da, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a gelişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında liseler arası gençlik koşusu düzenledi.



Havza Kaymakamlığı Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde Hilmi Tunalı Caddesi'nde düzenlenen koşuda kızlar bin 200, erkekler ise bin 500 metrede yarıştı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, gençlik koşusunun Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a gelişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini belirterek, dereceye girenlere ödüllerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda verileceğini söyledi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun da Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100. yılı kapsamında birçok etkinlik yapılacağını kaydetti.

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