Son Dakika Haberleri: Havza'da Liseler Arası Gençlik Koşusu Düzenledi

Havza'da Liseler Arası Gençlik Koşusu Düzenledi

1 saat önce

Havza'da, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a gelişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında liseler arası gençlik koşusu düzenledi.

Havza'da Liseler Arası Gençlik Koşusu Düzenledi, System.String[]
Havza'da, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a gelişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında liseler arası gençlik koşusu düzenledi.

Havza Kaymakamlığı Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde Hilmi Tunalı Caddesi'nde düzenlenen koşuda kızlar bin 200, erkekler ise bin 500 metrede yarıştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, gençlik koşusunun Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a gelişinin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini belirterek, dereceye girenlere ödüllerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda verileceğini söyledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun da Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100. yılı kapsamında birçok etkinlik yapılacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:18 Kaynak: AA

Samsun, Mustafa Kemal Atatürk, Havza, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okuldaki Atatürk Büstlerine Saldırına Şahsın Cezası Belli Oldu Cami Saldırısı Sonrası Sedat Peker'den Dikkat Çeken Çıkış: Müslüman Türkler Silah Sahibi Olmalı Demet Akalın, Gökçe Bahadır'ı Tebrik Eden Yapımcısına Ateş Püskürdü Bakan Albayrak: Döviz Alanlar Şimdi Kara Kara Düşünüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 14:43:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havza'da Liseler Arası Gençlik Koşusu Düzenledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]