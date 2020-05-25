Havza'da lösemi nedeniyle hayatı kaybeden çocuk toprağa verildi - Son Dakika

Samsun'da lösemi tedavisi gören ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Görkem Arslan'ın cenazesi, Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.
Samsun'daki özel bir hastanede 3 ay önce ilik nakli yapılan Arslan, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı. Küçük çocuk, yoğun bakımda 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Görkem Arslan'ın cenazesi, Oniki Yıldız Vakfı Cemevinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Cenaze namazına Görkem'in babası Ali Arslan ve ailesinin yanı sıra CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.