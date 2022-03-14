Havza'da marketlerde fiyat ve stok denetimi yapıldı - Son Dakika

Havza Belediyesi zabıta ekipleri tarafından marketlerde stok ve fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Havza Belediyesi zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ilçede hizmet veren yerel ve zincir marketlerde, gıda ve temel tüketim ürünlerindeki raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı, raflardaki ürünlerin son kullanma tarihi incelendi

Zabıta ekipleri ayrıca market depolarındaki yağ stoklarını da kontrol etti.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir denetimlerin devam edeceğini vurgulayarak, "İlçemizde vatandaşlarımızın olumsuzluk yaşamaması için zabıta personelimiz marketlerde incelemelerde bulundu. İlçe esnafımızda olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Hemşehrilerimizin refahı ve sağlığı önceliğimizdir." dedi.